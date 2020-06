Tuleya: Nie stawię się przed Izbą Dyscyplinarną. Jako sędziemu mi nie wypada

Nie stawię się we wtorek przed tak zwaną Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To nie jest prawdziwy sąd - zadeklarował sędzia Igor Tuleya. Izba ma się zająć wnioskiem prokuratury o uchylenie mu immunitetu.

We wtorek 9 czerwca o godzinie 9 Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma zająć się wnioskiem prokuratury o pozbawienie sędziego Igora Tulei immunitetu . Prokuratura Krajowa chce uchylenia jego immunitetu, by postawić mu zarzut karny niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień, związany z czynnościami sądu w 2017 roku.

Tuleya: nie stawię się przed Izbą Dyscyplinarną

- Będę pod budynkiem Sądu Najwyższego, ale oczywiście na posiedzenie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej nie wybieram się. Nie jest to prawdziwy sąd, nie zasiadają tam niezwiśli sędziowie - powiedział Tuleya w poniedziałek w rozmowie z reporterem TVN24.

"Przed prokuratorem się nie stawię. Można mnie aresztować albo doprowadzić siłą"

Tuleya tłumaczył, że "jeśli Izba Dyscyplinarna uchyli immunitet, prokurator powinien stawiać zarzuty". Zadeklarował jednak, że w takiej sytuacji nie stawi się przed prokuratorem. - To by była kontynuacja bezprawia. Stawiając się przed prokuratorem na skutek uchylenia immunitetu przez niesąd, aprobowałbym łamanie prawa - wyjaśnił.

- Jeśli prokurator jest na tyle odważny, by stawiać absurdalny zarzut, powinien być na tyle konsekwentny, by zastosować wobec mnie środki przymusu, na co jestem gotowy - dodał. Zapewniał, że "nie będzie się ukrywał ani uciekał". - Jeśli prokurator uważa, że ma rację, proszę mi stawiać zarzuty, ale ja przed prokuratorem się nie stawię. Można mnie aresztować albo doprowadzić siłą - powiedział Tuleya.