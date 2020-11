Sędziemu Tulei odebrano wszystkie sprawy, w tym - Giertycha, do której został wylosowany

"Od tych spraw zostałem odsunięty. Dlaczego tak się stało?"

Sędzia Tuleya przypomniał, że termin jego postepowania w sprawie immunitetu był przekładany sześć razy. - 18 listopada to był szósty termin wyznaczony w tym postępowaniu. Może rzeczywiście ktoś postanowił, żeby w taki sposób odsunąć mnie choćby od tej sprawy - zaznaczył. Dodał, że do rozpoznania, z uwagi na to, że zatrudniony jest w Sądzie Okręgowym, w wydziale karnym, miał kilkadziesiąt spraw. - To zabójstwa, jak i poważne przestępstwa gospodarcze - wyjaśnił.