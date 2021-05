Prokuratura nie odpuszcza Tulei. Znów chce jego siłowego zatrzymania

Prokuratura nie odpuszcza sędziemu Igorowi Tulei. Nadal chce, by nieuznawana Izba Dyscyplinarna zgodziła się na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Do Sądu Najwyższego dotarło zażalenie Prokuratury Krajowej na uchwałę Izby Dyscyplinarnej z 22 kwietnia tego roku. Wówczas Izba nie zgodziła się na doprowadzenie Tulei do prokuratury.