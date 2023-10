"To normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy". Iga Świątek o zdrowiu psychicznym

"To ludzkie i normalne, że zmagamy się z problemami, to normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy. To normalne prosić o pomoc" - przypomina Iga Świątek we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Tenisistka zaapelowała również o wsparcie organizacji pomocowych i zadeklarowała, że sama wesprze finansowo jedną z nich.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

"Co roku czas wokół Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest dla mnie momentem zatrzymania i docenienia pracy nad sobą, jaką codziennie wykonuję, jako tenisistka i jako człowiek" - przyznała Iga Świątek na początku wpisu, który opublikowała na Instagramie w czwartek. Następnie wyjaśniła, że każdego roku przypomina w tym okresie "jak ważne jest czynienie priorytetu ze zdrowia psychicznego, naszego, naszych bliskich, dzieciaków". Zapowiedziała, że przekaże UNICEF Polska 300 tys. złotych na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie. "Dzięki środkom pochodzącym od Darczyńców UNICEF może nieść wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, opiekunom, rodzinom (...)" - wyjaśniła tenisistka.

W dalszej części Świątek zachęca do "rozejrzenia się wokół siebie i sprawdzenia, czy ktoś obok może potrzebować naszej pomocy", a także do wsparcia - "na miarę naszych możliwości" - dowolną kwotą organizacji pomocowych. "Wiem, że dla wielu osób to ważne, aby osoby publiczne kojarzone z 'sukcesem' mówiły o tym głośno: to ludzkie i normalne, że zmagamy się z problemami, to normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy. To normalne prosić o pomoc. To normalne, że nie ze wszystkim możemy poradzić sobie sami. I mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie sam, bo zawsze znajdzie się dobry i świadomy człowiek obok. Tego nam życzę z okazji tygodnia, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego" - podsumowała.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - kiedy jest obchodzony

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest 10 października. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na swojej stronie, jego celem jest podnoszenie świadomości na temat problemów związanych ze zdrowiem psychicznym na całym świecie i mobilizacja na rzecz wspierania zdrowia psychicznego. W opublikowanym w tym roku raporcie WHO wskazuje, że na depresję może cierpieć nawet co dwudziesta dorosła osoba. "Co roku w wyniku samobójstwa umiera ponad 700 000 osób. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów osób w wieku 15–29 lat" - podkreśla WHO.

