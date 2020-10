Po sobotnim triumfie we French Open gratulacje dla Igi Świątek płyną ze świata sportu, polityki, ale także kultury. Specjalną dedykację dla tenisistki skierowała laureatka literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 Olga Tokarczuk. - Niech każdy 10 października będzie świętem polskich kobiet i dziewczyn. I żebyśmy zdobywały najwyższe szczyty. Ściskamy cię. Kobiety górą - powiedziała noblistka w nagraniu, które w mediach społecznościowych zamieściła prowadząca "Kropkę nad i" Monika Olejnik.

Z okazji triumfu Świątek specjalną dedykację na swojej książce "Bieguni" skierowała do niej laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 Olga Tokarczuk. Nawiązała do faktu, że równo rok wcześniej, 10 października 2019 Szwedzka Akademia ogłosiła, że to ona otrzymuje ten prestiżowy literacki laur.