Były trener Igi Świątek: czasem była zadziorna, ale ten charakter pomaga jej teraz być odważną

Cieszę się, że mogłem dokładać jakieś cegiełki do jej rozwoju. To było naprawdę niesamowite przeżycie - powiedział o Idze Świątek trener Michał Kaznowski, który w latach 2011-2016 pracował ze zwyciężczynią turnieju Roland Garros. Jak ocenił, Iga Świątek "to był wulkan emocji, ale na pewno była nieustępliwa". - To widać, gdy jest ważny moment meczu, ona nie waha się ryzykować - stwierdził.