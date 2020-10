"Nadal czuję się Igą, mimo tego zwycięstwa"

Powrót do Polski, która nagle mnie rozpoznaje, jest bardzo wymagający i jest to dla mnie coś nowego, rzecz do której muszę się przyzwyczaić - mówiła w "Kropce nad i" Iga Świątek, zwyciężczyni wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Jak dodała, mimo zwycięstwa "nadal czuje się Igą".

19-letnia Iga Świątek w sobotę została mistrzynią French Open, pokonując w finale Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. W całym turnieju Polka nie straciła ani jednego seta - jako pierwsza od niemal 30 lat tenisistka.

Jak mówiła zwyciężczyni Roland Garros, mimo wygranej w turnieju "nadal czuje się Igą". - U mnie w środku się nic nie zmienia. Czuje się oszołomiona, bo powrót do Polski, która nagle mnie rozpoznaje, jest bardzo wymagający i jest to dla mnie coś nowego, rzecz do której muszę się przyzwyczaić - powiedziała w "Kropce nad i".

Pytana o to, co powiedziałby młodym, którzy chcieliby "zostać Igą Świątek", odpowiedziała, że życzyłaby im "żeby nie byli Igą Świątek, ale żeby byli sobą". - Żeby spróbowali gry w tenisa, bo moim marzeniem byłoby inspirowanie młodych ludzi, żeby więcej z nich grało w tenisa, żeby wybierali tę ścieżkę i żeby wybierali ten sport - mówiła.

Świątek przyznała, że tenis był dla niej czymś ważnym. Jak jednak dodała, "miałam wrażenie, że chciałabym mieć normalne, 'nastolatkowe' życie".

Świątek: moim marzeniem byłoby inspirowanie młodych ludzi TVN24

- Z roku na rok byłam coraz bardziej świadoma i przełomowym momentem był wyjazd na pierwszego, juniorskiego wielkiego szlema w 2016 - powiedziała, mówiąc o swojej krótkiej karierze i dodała, że to właśnie wtedy uznała, że "fajnie byłoby być częścią tego wielkiego tenisowego świata".

"Mimo tego, że jestem sportowcem, to jestem tez człowiekiem"

Zapytana o to jak radziła sobie z emocjami podczas turnieju, Iga Świątek mówiła "mimo tego, że jestem sportowcem, to jestem tez człowiekiem". - Są chwile, że buzuję, na tym turnieju kilka razy, choć nie za dużo, poniosła mnie wodza emocji - przyznała.

- Nad tym wszystkim też pracujemy. Bardzo pomogło mi to podczas turnieju, bo wydawałam się pewna siebie, co odczuwały moje przeciwniczki. Przed meczami rozmawialiśmy o tym, że kluczem będzie to żebym dominowała na korcie. Grając z doświadczona zawodniczką trzeba dominować przez cały mecz – tłumaczyła.

