Sprawa Mirosława Skrzypczyńskiego. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wydali oświadczenia

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula ujawniła w poniedziałkowym wywiadzie dla Onetu, że przed laty była napastowana seksualnie przez obecnego szef Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego, który wówczas był jej trenerem w klubie Energetyk w Gryfinie. "Byłam dzieckiem, 13-, a potem 14-letnią dziewczynką z blond lokami. A on - dziś to wiem na pewno - był seksualnym predatorem" - powiedziała. O swoim przeżyciu mówiła również w poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24.

Iga Świątek: nie mogę przemilczeć pewnych spraw

"Czuję, że jako obecna liderka tenisa na świecie nie mogę przemilczeć pewnych spraw. Pamiętam też o tym, że sama cenię wolność i możliwość decyzji, w jakich sprawach zabieram, a w jakich nie zabieram głosu i ma to związek z moją wrażliwością, wiedzą, granicami i siłami, jakie w danym momencie mam, aby opowiedzieć się za krzywdzonymi czy zachęcić do czegoś, jak dbanie o swoje zdrowie psychiczne" - napisała.

"Dlatego wiem, że gdy chodzi o przemoc fizyczną i psychiczną, bardzo ważna jest wrażliwość i troskliwość względem ofiar i zabierając głos, to o nich trzeba myśleć najpierw. Postaram się to zrobić najlepiej, jak potrafię" - dodała.

Tenisistka: nie godzę się na przemoc w sporcie

"To, co czuję, że mogę zrobić, to zachęcić do tego, aby szukać wsparcia" - napisała w oświadczeniu. Zaznaczyła, że "dotyczy to nie tylko sytuacji w środowiskach sportowych, ale w każdych okolicznościach, w których ktokolwiek może padać ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej". "Jeśli doświadczyło się przemocy w jakiejkolwiek postaci, warto zadbać przede wszystkim o siebie i szukać odpowiedniego wsparcia. Pomocy można szukać pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, a także pod telefonem Niebieskiej linii: 800 120 002" - przypomniała Świątek.