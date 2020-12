"To wygląda na ustawkę", "ta wojna na razie jest wygrana przez Ziobrę". Politycy opozycji o przejęciu Idea Banku

To nie jest sprawa gospodarcza, to jest sprawa polityczna - tak o przejęciu Idea Banku przez Bank Pekao powiedział Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. - Trochę to trwało, ale Zbigniew Ziobro w swoim gangsterskim, politycznym stylu przejął interesy Leszka Czarneckiego - stwierdził Tomasz Trela z Lewicy.

Należący do Leszka Czarneckiego Idea Bank zostanie 3 stycznia 2021 roku przejęty przez Bank Pekao - poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Według Funduszu powodem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji jest "zła sytuacja kapitałowa Idea Bank S.A.". - Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty - powiedział "Gazecie Wyborczej" przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku Leszek Czarnecki.

"To wszystko wygląda na ustawkę polityczną"

- To nie jest sprawa gospodarcza, to jest sprawa polityczna - ocenił Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Jak stwierdził, "to jest realizacja tak zwanego planu Zdzisława, czyli przejęcia banku za złotówkę".

- Nie udało się za pomocą prokuratury pognębić Leszka Czarneckiego, więc dziś inne instytucje wkraczają do gry. Chodzi o to, aby biznesmenów, którym nie po drodze z władzą, którzy napsuli krwi tej władzy, pozbawić majątków - mówił. W jego opinii "to wszystko wygląda na ustawkę polityczną".

"Ta wojna na razie jest wygrana przez pana ministra Ziobrę"

- Gigant finansjery, w którym ma bardzo znaczący wpływ i Zbigniew Ziobro, i Skarb Państwa, przejmuje interesy pana Czarneckiego - oświadczył Tomasz Trela z Lewicy. Jak dodał, "trochę to trwało, ale Zbigniew Ziobro w swoim gangsterskim, politycznym stylu przejął interesy pana prezesa Czarneckiego".

- Ta wojna na razie jest wygrana przez pana ministra Ziobrę, ale zaraz pewnie będzie proces, pewnie będą sprawy kierowane do prokuratury, pewnie będzie sąd w to włączony - powiedział poseł.

Autor:momo/kab

Źródło: TVN24