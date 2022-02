Wszedł do sklepu, wyciągnął nóż i zażądał czteropaku piwa. 19-latek trafił do aresztu

19-letni mieszkaniec Hrubieszowa (woj. lubelskie) trafił na trzy miesiące do aresztu. Mężczyzna jest podejrzany o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak informuje policja, wszedł do sklepu, zagroził ekspedientce nożem i zażądał czteropaku piwa. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.

Do jednego ze sklepów spożywczych w Hrubieszowie wszedł młody mężczyzna. - W ręce miał nóż, a jego ostrze przyłożył do klatki piersiowej ekspedientki. Zagroził kobiecie, że użyje go, jeśli ta nie wyda mu alkoholu - relacjonuje asp. sztab. Edyta Krystkowiak z policji w Hrubieszowie.

Policja: wziął czteropak i wyszedł ze sklepu, odpowie za rozbój z użyciem noża

W końcu - jak podaje policja - zniecierpliwiony mężczyzna sam podszedł do półki, na której stało piwo. Wziął czteropak i wyszedł ze sklepu. Zdarzenie zostało zgłoszone policji. Niedługo potem okazało się, że mężczyzna to 19-letni mieszkaniec Hrubieszowa. - Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd aresztował go na okres trzech miesięcy - informuje Krystkowiak.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzie grozi mu do 12 lat więzienia.

