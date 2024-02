Ekspertka o "nowotworach, które są coraz częstsze". "Naprawdę mamy bardzo prosty sposób, żeby z tym walczyć"

Zaznaczyła, że programem bezpłatnego szczepienia są objęte dziewczynki i chłopcy. Zaapelowała do mediów o promocję szczepień. - Mówmy o tym, że nie chodzi tylko o dziewczynki, chodzi także o chłopców - dodała. - Wydaje się, że promocja, uświadamianie, edukowanie społeczeństwa, rodziców, ale także dzieci o tym, że (...) możemy uniknąć raka szyjki macicy, który co roku zabiera 2,5 tysiąca kobiet, jest niezwykle ważne. Może to dać naszym dzieciom (...) przepustkę do zdrowia w tym zakresie i warto to zrobić - powiedziała Leszczyna.