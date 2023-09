"DGP": resort edukacji odmawia promocji szczepień przeciw HPV

Jak pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna" na początku Ministerstwo Zdrowia miało pomysł, by z informacją o szczepieniu dotrzeć przez kuratoria do szkół i rodziców. Kuratoria twierdzą jednak, że nie otrzymały żadnych zaleceń. Grzegorz Rados z kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, cytowany przez gazetę, oświadczył, że "w chwili obecnej nie posiadamy dodatkowych informacji o akcji propagowania szczepień na HPV". Podobnie ma być w innych kuratoriach.

"DGP" pisze, że jedna z osób pracujących przy programie szczepień miała przekazać dziennikarzom, że "ze strony resortu edukacji nigdy nie było takiej chęci". Według informacji dziennika, decyzję o braku aktywnego zaangażowania w promocję szczepień przeciw HPV miał podjąć minister edukacji Przemysław Czarnek . Miał przekonywać, że "nie ma co wpuszczać HPV do szkół".

"Dlaczego? Bo mogłyby się pojawić zarzuty o seksualizację, a nie ma co przed wyborami robić sobie kłopotów. Chodzi o to, że wirus, który wywołuje raka szyjki macicy, jest przenoszony m.in. drogą płciową. Dlatego szczepionkę trzeba przyjąć przed rozpoczęciem życia płciowego. Ideologiczni przeciwnicy zarzucają, że to może zachęcać do seksu" - czytamy. Dziennik dodaje, że "na antenie Radia Maryja pojawiają się wypowiedzi wskazujące, że szczepienia byłyby niepotrzebne, gdyby wszyscy zaczynali życie seksualne dopiero w małżeństwie".