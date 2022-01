Kuracjusze weszli na pas drogi granicznej i zrobili sobie zdjęcie. Nie pozostali niezauważeni

Czworo kuracjuszy wybrało się na spacer, by zobaczyć cerkiew położoną w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Dwoje z nich poszło o krok dalej. Przekroczyli pas drogi granicznej, by zrobić sobie wspólne zdjęcie. Za tę fotografię musieli słono zapłacić.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Horyńca-Zdroju (Podkarpacie) interweniowali w sprawie czwórki kuracjuszy, którzy weszli w rejon pasa drogi granicznej. Dwoje z nich nielegalnie przekroczyło polsko-ukraińską granicę państwową. Do zdarzenia doszło w środę. To wtedy strażnicy podczas sprawdzania pasa granicznego odnaleźli ślady czterech osób. Szybko ustalili, że wcześniej w tym miejscu przebywała grupa turystów.

- Jak się okazało, były to dwa małżeństwa kuracjuszy z pobliskiego sanatorium, które wybrały się na spacer, aby zobaczyć zabytkową cerkiew znajdującą się nieopodal granicy. Podczas wyjaśnień turyści przyznali się do wejścia na pas drogi granicznej, a dwoje z nich do nielegalnego przekroczenia granicy państwa w rejonie słupa granicznego, gdzie zrobili sobie wspólne zdjęcie. Wszyscy zostali ukarani mandatami - poinformowała major Elżbieta Pikor, rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Straż Graniczna: nie wolno wchodzić na pas drogi granicznej

Straż Graniczna przypomina, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z kary za ich łamanie. - Pas drogi granicznej to 15-metrowa strefa biegnąca od linii granicy do wewnątrz kraju. Na Podkarpaciu, poza nielicznymi odcinkami w Bieszczadach, gdzie wzdłuż granicy przebiegają szlaki turystyczne, obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia na ten odcinek. Grozi za to grzywna do 500 zł mandatu - wyjaśnia Pikor.