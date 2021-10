W wypadku zginął jeden mężczyzna, drugi jest w szpitalu. Policja ustala, który z nich siedział za kierownicą 

czytaj dalej

Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej i były minister obrony narodowej, komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 założenia "ustawy o obronie Ojczyzny". Mówił, że "to, co wczoraj zostało zaproponowane, to nie jest dobra droga dla Polski". - Jeżeli po sześciu latach prezes budzi się, żeby zająć się wojskiem, to świadczy, że jest to podszyte propagandą - powiedział. Jego zdaniem "nie odrobiono strat z czasów Macierewicza".