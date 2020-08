Na plakatach "Białystok przeciwko zgorszeniom", prezydent miasta zawiadamia prokuraturę. "Mowa nienawiści"

"Obrzydliwa prowokacja"

Plakaty to prawdopodobnie odpowiedź na akcję stowarzyszenia Tęczowy Białystok, które w ubiegłym miesiącu umieściło w mieście swoje billboardy, z napisami takimi jak "Po burzy zawsze wychodzi tęcza", "Białystok dla wszystkich", "Nasze ciała, nasze prawa", "Miłość przeciw nienawiści", "Jesteśmy u siebie", "Byliśmy, jesteśmy, będziemy" czy "To jest nasz dom".

Gdy pojawiły się plakaty "Milczącej większości", nie spodobały się między innymi prezydentowi Białegostoku. Tadeusz Truskolaski (PO) zapowiedział, że jeszcze w piątek złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. - Uważam, że to jest element mowy nienawiści skierowanej do konkretnej grupy osób. Dlatego też postanowiłem, że skieruję zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z mową nienawiści i takie pismo dzisiaj do prokuratury z Białegostoku wyjdzie - oświadczył.

- Jest to obrzydliwa prowokacja. Jest pełna kłamstw i niewątpliwie motywowana homofobią - oceniła Katarzyna Rosińska ze stowarzyszenia Tęczowy Białystok. - Za billboardami stoją najczęściej duże pieniądze, bo to nie jest tania sprawa. Są to na pewno organizacje, które już wcześniej posiadały jakieś fundusze. Jestem pełna wątpliwości co do tego, że są to ruchy obywatelskie, które nagle powstały - dodała.