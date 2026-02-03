Logo strona główna
Polska

Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Hołownią

pel hol
Pełczyńska-Nałęcz: czuję się ogromnie odpowiedzialna za naszą formację
Źródło: TVN24
Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się we wtorek z byłym liderem partii Szymonem Hołownią. Wicemarszałek Sejmu ocenił, że ugrupowanie "jest bezpieczne".

W sobotę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała drugą turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050. W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej przekazała, że pozostaje w "bardzo dobrym kontakcie" z Szymonem Hołownią i zapowiedziała planowane na wtorek spotkanie z byłym przewodniczącym.

"@Kpelczynska dzięki za świetną rozmowę! @PL_2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!" - napisał we wtorek na X Hołownia. Do wpisu dołączył zdjęcie z nową liderką.

"I ja bardzo dziękuję. To zaszczyt i odpowiedzialność prowadzić dalej @PL_2050. Idziemy i działamy razem!" - odpisała Pełczyńska-Nałęcz. Politycy nie poinformowali o szczegółach rozmów.

Post Hołowni udostępniono również na profilu partii na platformie X, z dopiskiem: "Do przodu. Z wizją i odwagą".

>>> Zobacz też: "Potrafiła stać z tyłu". Do czasu

Nowa liderka Polski 2050

Pełczyńska-Nałęcz w drugiej turze pokonała Paulinę Hennig-Kloskę. Zebrała także najwięcej głosów działaczy Polski 2050 w pierwszej turze. Po tym, jak jedno z głosowań na początku stycznia zostało unieważnione, w partii doszło do wewnętrznych podziałów i padły publiczne oskarżenia. O konfliktach i planach "przewrotów" w Polsce 2050 pisaliśmy w TVN24+.

Pełczyńska-Nałęcz opuści koalicję? Trzy scenariusze dla Polski 2050

Pełczyńska-Nałęcz opuści koalicję? Trzy scenariusze dla Polski 2050

Planowali "przewrót" w Polsce 2050. Ujawniamy dyskusję o powtórce wyborów przed pierwszą turą

Planowali "przewrót" w Polsce 2050. Ujawniamy dyskusję o powtórce wyborów przed pierwszą turą

Arleta Zalewska, Patryk Michalski

Nowa przewodnicząca po wygranej zapowiedziała, że Polska 2050 pozostanie w koalicji 15 października. Ewentualny podział klubu parlamentarnego mógłby zachwiać stabilnością koalicji rządzącej.

W tym tygodniu partia ma powołać także nowy zarząd Rady Krajowej. Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w poniedziałek, że będzie rekomendowała, aby do Rady weszła Hennig-Kloska. Jeszcze przed drugą turą ministra funduszy i polityki regionalnej proponowała w liście do członków Polski 2050, aby wspólnie z Hennig-Kloską były równoprawnymi współprzewodniczącymi ugrupowania. Później Rada Krajowa zdecydowała o powtórzeniu unieważnionej tury głosowania.

Obie polityczki po ogłoszeniu wyników sobotniego głosowania podkreślały konieczność wewnętrznego pojednania partii po burzliwym okresie kampanii wyborczej.

Opracowała: Aleksandra Sapeta /lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/szymon_holownia

Polska 2050Szymon HołowniaKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
