Jeżeli chodzi nam o łapanie agentów, czy tropienie kogoś, kto rzeczywiście pracował dla jakiegoś obcego wywiadu, to od tego mamy służby, a nie komisje - mówił w "#BezKitu" marszałek Sejmu Szymon Hołownia, komentując pomysł powołania komisji do badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce.

Hołownia o potrzebie uniknięcia "prostej odwijki"

Do sprawy odniósł się w programie "#BezKitu" marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jeżeli chodzi nam o łapanie agentów, czy tropienie kogoś, kto rzeczywiście pracował dla jakiegoś obcego wywiadu, to od tego mamy służby, a nie komisje. Komisje w Sejmie nie mają takich uprawnień jak ma ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego. One w innym trybie pracują i od tego są w każdym państwie służby - mówił.

Jak jednak dodał, "jeżeli premier, a nie rozmawiałem z nim o tym, ma taki pomysł czy taką wizję, że trzeba coś pokazać strukturalnie i to można zrobić na forum Sejmu, to proszę bardzo". - Tylko musimy porozmawiać o tym, jak zrobić to tak, żeby nie była to prosta odwijka: Kaczyński ganiał za nami, to my teraz poganiamy za Kaczyńskim, bo od tego lepiej w Polsce nie będzie - stwierdził Hołownia.