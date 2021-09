Artyści kontra TVN24. Charytatywny mecz hokeja na lodzie w Bytomiu i zbiórka dla Łukasza Wysockiego

Zbiórka na rehabilitację Łukasza Wysockiego

"Nieważne kto wygra, ważne, żeby była fajna atmosfera"

- Jesteśmy w formie, mieliśmy już cztery treningi. Nieważne kto wygra, ważne, żeby była fajna atmosfera, walka. Myślę, że każdy da z siebie wszystko, a wygra ten, który będzie lepszy. Może to będziemy my, może będą to artyści. To bez znaczenia - stwierdził Dariusz Łapiński, reporter "Faktów" TVN.