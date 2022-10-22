Глава Міноборони: ми підписали договір про оренду безпілотного комплексу MQ-9A Reaper

Міністерство національної оборони підписало договір про лізинг безпілотної розвідувальної системи MQ-9A Reaper для польської армії, - повідомив у четвер глава міністерства, віце-прем'єр-міністр Маріуш Блащак. "Ми будемо використовувати його, поки не придбаємо власний безпілотний розвідувальний комплекс", - додав він.

"Ще одна інвестиція в безпеку Польщі. Ми підписали договір про лізинг для Польської армії безпілотної розвідувальної системи MQ-9A REAPER", - написав Маріуш Блащак у Twitter.

Він додав, що це "перехідне рішення". "Ми будемо використовувати його, поки не отримаємо власний безпілотний розвідувальний комплекс", - зазначив керівник Міноборони.

"Ця угода спрямована на підвищення можливостей Збройних сил Польщі в отриманні розвідувальних даних на основі оренди безпілотної розвідувальної системи, яка включає кілька безпілотних літальних платформ MQ-9A REAPER', - йдеться в заяві Війська Польського.

За інформацією військових, вартість контракту становить 70,6 млн доларів США нетто. "Послуга надаватиметься до запланованого придбання та введення в експлуатацію Збройними силами Польщі безпілотного розвідувально-ударного комплексу MQ-9B REAPER", - додали у повідомленні.

MQ-9A Reaper - що це?

MQ-9 є одними з найбільших безпілотників (розмах крил 20 метрів) і використовуються в основному для тривалого спостереження за місцевістю (понад десять годин польоту) і для точних ударів ракетами Hellfire.

System bezzałogowy MQ-9 Reaper DPA

"Безпілотні авіаційні комплекси MQ-9A забезпечать можливість отримання розвідувальних даних в області розпізнавання зображень (IMINT) за допомогою оптико-електронних головок і в області радіоелектронної розвідки (SIGINT) з використанням РЛС", - йдеться в повідомленні польських Збройних Сил.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl