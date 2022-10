Глава Міноборони: ми підписали договір про оренду безпілотного комплексу MQ-9A Reaper

czytaj dalej

Spacerowiczka, która natknęła się w lesie na rannego kundla, zabrała go do domu. Kiedy krwawienie z ran nie ustępowało, pojechała z czworonogiem do lekarza. Po badaniach okazało się, że pies ma w ciele pięć śrutów. - Zauważyliśmy rany między innymi w okolicy klatki piersiowej. Ktoś celował do niego jak do tarczy - mówi Radosław Fedaczyński, szef Centrum Adopcyjnego Ada w Przemyślu, gdzie pies dochodzi do zdrowia.