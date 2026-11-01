Znany kolarz walczy o poprawę bezpieczeństwa w Polsce. W Hiszpanii dostał nowe prawa

27 maja 2025 roku. Tomasz Marczyński z czwórką znajomych ruszył spod swojej krakowskiej kawiarni na przejażdżkę rowerową.
Jechali przez Tyniec. Prosta droga, mały ruch, żadnego pojazdu jadącego z przeciwnej strony. I właśnie wtedy całą piątkę wyprzedził kierowca samochodu, zaledwie o kilka centymetrów, dodatkowo "częstując" jadących fontanną płynu ze spryskiwaczy. Kawałek dalej zatrzymał się, by przepuścić pieszych na przejściu.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądała sytuacja Tomasza Marczyńskiego po wypadku pod Krakowem.
Jakie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów wprowadzono w Hiszpanii.
Jakie są różnice w podejściu do rowerzystów na drogach w Polsce i Hiszpanii.
Jakie wyzwania stoją przed rozwojem infrastruktury rowerowej w Polsce.