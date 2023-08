Historyk o powstańcach. "Nie znam smutnego. Mają taki swój wewnętrzny uśmiech, żart"

Nawet ci, którzy zmagają się z czasami ciężkimi chorobami mają swój wewnętrzny uśmiech, żart - mówił o powstańcach warszawskich profesor Andrzej Zawistowski z Instytutu Pileckiego. Historyk podkreślał na antenie TVN24, że "nie zna smutnego powstańca". Przypominał też, że dzień zrywu był podobny do dzisiejszego. - To też był wtorek, 79 lat temu. To też był chłodny, deszczowy dzień jak dzisiaj - mówił.

Historyk, profesor Andrzej Zawistowski z Instytutu Pileckiego mówił w TVN24 o Powstaniu Warszawskim, do którego doszło 79 lat temu. Jak wspominał, wszyscy uczestnicy zrywu czekali na godzinę "W", czyli na godzinę 17 i "wtedy się zaczęło". - Zresztą dzień był bardzo podobny. To też był wtorek, 79 lat temu. To też był chłodny, deszczowy dzień jak dzisiaj. Nawet bardziej chłodny, bo to było mniej więcej 18-20 stopni, po południu spadł rzęsisty deszcz - mówił.