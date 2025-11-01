"Dom dla zajmanych", czyli o strachu przed pochowaniem żywcem

Kluczowe fakty:
- Podczas likwidacji cmentarza na stokach Wzgórza Winiarskiego znaleziono szczątki zmarłych w nienaturalnych pozach.
- W mieście zapanowała psychoza - wielu mieszkańców było przekonanych, że zmarłych pochowano żywcem.
- Przed pozorną śmiercią i pochówkiem za życia mieszkańców ochronić miał pomysł hrabiego Edwarda Raczyńskiego.
- On sam nie doczekał realizacji "domu dla zajmanych". Popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z armaty. Nie było wątpliwości, że zmarł.
Rzymianie grzebali zmarłych dopiero tydzień po śmierci. Przez ten czas nieboszczyk leżał w domu i próbowano go wskrzesić, krzycząc do niego.