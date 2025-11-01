Logo strona główna
"Dom dla zajmanych", czyli o strachu przed pochowaniem żywcem

W XIX wieku poważnie obawiano się pochowania żywcem
Wszystko zaczęło się od likwidacji cmentarza na Wzgórzu Winiarskim. Podczas ekshumacji natrafiono na ludzkie ciała ułożone w nienaturalnych pozycjach. Na poznaniaków padł blady strach. Podejrzewano, że zmarli mogli zostać pogrzebani żywcem. Przestraszył się też hrabia Edward Raczyński, który postanowił "ubezpieczyć" mieszkańców przed taką możliwością.
Kluczowe fakty:
  • Podczas likwidacji cmentarza na stokach Wzgórza Winiarskiego znaleziono szczątki zmarłych w nienaturalnych pozach.
  • W mieście zapanowała psychoza - wielu mieszkańców było przekonanych, że zmarłych pochowano żywcem.
  • Przed pozorną śmiercią i pochówkiem za życia mieszkańców ochronić miał pomysł hrabiego Edwarda Raczyńskiego.
  • On sam nie doczekał realizacji "domu dla zajmanych". Popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z armaty. Nie było wątpliwości, że zmarł.

Rzymianie grzebali zmarłych dopiero tydzień po śmierci. Przez ten czas nieboszczyk leżał w domu i próbowano go wskrzesić, krzycząc do niego.

Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
