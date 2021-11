Historia i teraźniejszość. Zespół ekspertów do końca miesiąca ma przygotować propozycje programu przedmiotu

Kto pracuje nad podstawą programową Historii i teraźniejszości

Związany z KUL historyk dr Robert Derewenda bada głównie zagadnienia z dziejów najnowszych kościoła, jest też lubelskim radnym PiS. Związany z KUL jest także Mieczysław Ryba - wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubelskiego, który zasiada w klubie radnych PiS. - To nie będzie hit. To będzie Historia i teraźniejszość pisana według PiS - ocenia Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej. Kolejnym ekspertem jest historyk Grzegorz Kucharczyk, który był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Do tego komitetu należał także Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika "Christianitas".

Minister Czarnej broni wybranych ekspertów

Minister Przemysław Czarnek broni i chwali ekspertów. - To są wybitni profesorowie historii, doktorzy historii, znakomici eksperci - zapewnia. Politycy opozycji zwracają uwagę, w jaki sposób zostali wybrani. - Pytaliśmy urzędników czy był jakiś konkurs, czy były jakieś wymogi w stosunku do ekspertów. Nie, to była polityczna, jednoosobowa decyzja ministra - podkreśla Krystyna Szumilas. Z dokumentów przekazanych przez ministerstwo wynika, że nowy przedmiot ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie w zakresie podstawowym. - To przedmiot, który ma służyć dyskusji. Jeśli on zniknie na poziomie podstawowym, zostanie teraźniejszość pisana przez ministerialnych ekspertów - zauważa dziennikarka TVN24 Justyna Suchecka. Zespół ekspertów ma przygotować propozycje programu do końca miesiąca.