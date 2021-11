HiT ma zastąpić WoS od września. Ministerstwo przedstawiło plany dotyczące nowego przedmiotu

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki od 1 września w szkołach ponadpodstawowych wprowadzony zostanie przedmiot historia i teraźniejszość, który zastąpi wiedzę o społeczeństwie. Projekt podstawowy programowej HiT-u trafi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w grudniu.

Prace ekspertów nad nowym przedmiotem szkolnym, czyli historią i teraźniejszością, który 1 września 2022 roku zastąpi w I klasie szkoły ponadpodstawowej wiedzę o społeczeństwie, mają trwać do końca listopada tego roku. W grudniu projekt podstawowy programowej HiT-u trafi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Wiosną tego roku utworzenie HiT-u zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezentując tak zwany Polski Ład. Wtedy nowy przedmiot nie miał jeszcze nazwy. Było jedynie wiadomo, że ma zostać poświęcony współczesnej historii Polski.

Jakie zagadnienia obejmie HiT?

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki, "nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym", zaś "wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian".

Zagadnienia HiT-u mają obejmować te z obecnej podstawy programowej WoS-u oraz zagadnienia z historii najnowszej - dzieje powojenne od 1945 roku do 2015 roku w Polsce i na świecie. "Można powiedzieć, że to uzupełniona i poszerzona kontynuacja kursu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie realizowanego w klasie VIII szkoły podstawowej. Będzie też zapewniona korelacja z podstawą programową historii w szkołach ponadpodstawowych, tak aby treści z zakresu historii najnowszej powtarzały się jedynie na tyle, na ile jest to konieczne" - informuje MEiN w komunikacie.

"Treści z dotychczasowego przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym zostaną wkomponowane w kontekst historyczny, co umożliwi uczniom lepsze zrozumienie złożonych procesów historycznych oraz społeczno-politycznych" - informuje resort.

Czemu MEiN wprowadza nowy przedmiot?

Ministerstwo wyjaśnia, że celem wprowadzenia nowego przedmiotu jest "zwiększenie zakresu zagadnień związanych z historią najnowszą w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych". "Co istotne, zachowany zostanie obowiązkowy, regularny, chronologiczny, pełny kurs historii dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie poznają także podstawowe i trwałe zasady życia społecznego, w tym fundamenty państwa i prawa" - dodano.

"Świadomość historyczna oraz umiejętności kształtowane i rozwijane na lekcjach historii umożliwiają młodym ludziom dostrzeganie związków między współczesnością a przeszłością, kształtowanie postaw patriotycznych, krytyczne i racjonalne ocenianie wydarzeń, jak również kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec dorobku cywilizacyjnego innych kultur lub narodów. Z tych względów edukacja historyczna wymaga odpowiednich zmian, które będą sprzyjać osiąganiu tych celów" - czytamy w komunikacie MEiN.

Zdaniem resortu "zmiany są obecnie potrzebne w odniesieniu do historii najnowszej - powojennej. Jej realizacja w szkołach, w szczególności ponadpodstawowych, napotyka na różne trudności. Wynikają one m.in. z omawiania zagadnień historii najnowszej w ostatniej klasie, kiedy to uczniowie liceum i technikum skupiają się przede wszystkim na tych przedmiotach, z których przystępują do egzaminu maturalnego czy egzaminów zawodowych" - zauważono.

Ile godzin obejmie HiT?

Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych ma nie ulec zmianie.

"Wymiar godzin przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie. Wymiar godzin historii w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym zmieni się z obecnych 8 i będzie wynosił 7. Zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami" - wyjaśnia MEiN.

W zespole, który zajmuje się opracowaniem podstawy programowej przedmiotu są historycy: Grzegorz Kucharczyk, Robert Derewenda (lubelski radny PiS), Małgorzata Żaryn (żona senatora PiS), Paweł Mielcarek (publicysta religijny), Mieczysław Ryba (wiceprzewodniczący sejmiku lubelskiego z ramienia PiS), dr Wojciech Muszyński (pracownik naukowy IPN) i pracownik CKE Włodzimierz Krzysztof Kowalczyk.

W tvn24.pl przyglądamy się pomysłom ministra Przemysława Czarnka i jego doradców. Urzędniczy język ustaw i rozporządzeń przekładamy dla Was na język szkolnej praktyki. Z ekspertami oceniamy, czy to, co się za tymi pomysłami i postulowanymi rozwiązaniami kryje, będzie korzystne dla uczniów i nauczycieli. Sprawdzamy, czy autonomia szkół jest zagrożona i czy rodzice rzeczywiście będą mieli wpływ na edukację i wychowanie swoich dzieci. Wszystko to - artykuły, wywiady, materiały wideo, interaktywne infografiki, omówienia badań - możecie znaleźć w naszym serwisie pod hasłem #bezprzerwy.

