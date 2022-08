Uderzenie w dzieci w książce do HiT. Joanna Lichocka z PiS: niedopuszczalne, fragment o in vitro powinien być usunięty

Posłanka PiS Joanna Lichocka uważa, że fragment dotyczący in vitro powinien zniknąć z podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość. - Profesor Wojciech Roszkowski jest wybitnym historykiem i wybitnym autorem książek historycznych i jestem przekonana, że ten podręcznik jest również bardzo dobry, z wyjątkiem tego fragmentu - powiedziała w Polskim Radiu. Dodała, że książce nie powinno być "sformułowań, które mogą uderzać w godność dzieci poczętych w wyniku in vitro i ich rodziców".

Chodzi o fragment podręcznika autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu historia i teraźniejszość i rozdział "Kultura i rodzina w oczach Zachodu". Czytamy w nim m.in.: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych: nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać".

Lichocka: to jest rzeczywiście niedopuszczalne

Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, gdzie w środę gościła posłanka PiS Joanna Lichocka, przytoczono ten fragment i poproszono ją o komentarz w tej sprawie. - Profesor Wojciech Roszkowski jest wybitnym historykiem i wybitnym autorem książek historycznych i jestem przekonana, że ten podręcznik jest również bardzo dobry, z wyjątkiem tego fragmentu - powiedziała.

- To jest rzeczywiście niedopuszczalne i uważam, że powinna zostać, albo ten fragment powinien zostać po prostu usunięty z tego podręcznika, albo dalece mocno zmieniony, po to, żeby nie było tam sformułowań, które mogą uderzać w godność dzieci poczętych w wyniku in vitro i ich rodziców - wskazała posłanka PiS. - Ten brak szacunku demonstracyjny w tym fragmencie, który pan przeczytał, jest moim zdaniem niedopuszczalny i Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno podjąć działania, żeby takich fragmentów w podręczniku nie było - dodał.

Lichocka dopytywana, czy w PiS będzie dyskusja na ten temat, odpowiedziała, że nie jest to kwestia dyskusji w obozie politycznym, ale redakcji podręcznika i kwestia kompetencja MEiN.

