Dyrektor zdecydował, komu przydzieli nauczanie HiT-u. "Liczy się podstawa programowa, a nie zapisy w podręczniku"

Dyrektor łódzkiej szkoły Marcin Józefaciuk od września będzie nauczał siedmiu przedmiotów. Na zdobycie kwalifikacji poświęcił czas i pieniądze, ale - jak zaznacza - właściwie nie miał innego wyjścia. To między innymi przez brak nauczycieli. Na antenie TVN24 pytany był także o podręcznik do HiT i przekazywane tam treści. - Mam nauczyciela, któremu przydzieliłem ten przedmiot. Przyjął to bez żadnego problemu, ze względu na to, że tak naprawdę liczy się podstawa programowa, a nie zapisy w podręczniku - mówił.

Marcin Józefaciuk jest dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła imienia Jana Kilińskiego w Łodzi i nauczycielem, który od września będzie nauczał nie jednego, a siedmiu przedmiotów. - Po części jest to z wyboru, a po części ze względu na to, że muszę - przyznał w rozmowie w niedzielnym porannym paśmie w TVN24. - Wiadomo, że człowiek uczący siedmiu przedmiotów nigdy nie będzie tak dobry, jak człowiek uczący jednego albo dwóch przedmiotów, na których się może skupić - dodał.

Dyrektor szkoły zaznaczył, że "tak naprawdę większość nauczycieli jest dwu- albo trzyprzedmiotowcami". - To rozwiązanie na jeden rok szkolny lub więcej. Nie będę chciał doprowadzić do tego, żeby organizację pracy szkoły zmieniać w trakcie trwania roku szkolnego - mówił.

Józefaciuk wspomniał, że od kiedy został dyrektorem pięć lat temu, to nieustannie szuka nauczycieli. Dodał, że on sam będzie uczyć języka angielskiego, a anglistą jest z zamiłowania i wykształcenia.

Jeden zaakceptowany podręcznik do HiT. "Mogą być to materiały własne nauczyciela"

- Przyjął to bez żadnego problemu, ze względu na to, że tak naprawdę liczy się podstawa programowa, a nie zapisy w podręczniku - dodał. Zwrócił uwagę, że "jeśli chodzi o podręczniki, to nie musi to być jeden podręcznik, mogą być to materiały własne nauczyciela". - Podejrzewam, że nauczyciel będzie się na tym skupiał - ocenił.