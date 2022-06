Podręcznik do HiT zostanie poprawiony? Ma negatywną opinię językową

- Profesor Wojciech Roszkowski skrócił ten cytat tak, by on nie szokował. Z tego, co wiem wydawnictwo już to poprawiło - poinformował w piątek szef MEiN Przemysław Czarnek odnosząc się do "treści pedofilnych" zawartych w podręczniku do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Książka dostała też negatywną recenzję językową. Ministerstwo zamówiło nową opinię.

Lekcje historii i teraźniejszości od 1 września mają zastąpić wiedzę o społeczeństwie. Choć czasu zostało mało, wciąż nie ma ani jednego podręcznika, który otrzymałby dopuszczenie do użytku szkolnego wydawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jedyna książka, której recenzowanie trwa, to podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego przygotowywany w Wydawnictwie Biały Kruk. Choć książkę można już kupić, nie może to być ostateczna wersja podręcznika, który trafi do uczniów i uczennic. Potwierdził to w piątek minister edukacji Przemysław Czarnek.

"Treści pedofilne" w podręczniku

O co chodzi? Jak podawała w tym tygodniu "Rzeczpospolita" w podręczniku autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego zacytowano jednego z niemieckich polityków i przywódców ruchu studenckiego z 1968 r. Daniela Cohna-Bendita.

Przytoczony cytat miał brzmieć: "Mój flirt z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny. Te małe pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe. Jednak często mimo wszystko i ja je głaskałem".

W czwartek Państwowa Komisja ds. Pedofilii zwróciła się do ministra Czarnka o informacje na temat planowanych działań w tej sprawie. Jej członkowie skrytykowali dobór cytatu i formę jego zastosowania: "Zachęcanie młodzieży do zapoznania się z jej treścią może spowodować nieprzewidziane negatywne skutki, m.in. może spowodować seksualizację młodego czytelnika". Komisja podkreśliła, że "pedofilne wypowiedzi ze względu na ich szkodliwość oraz nieobyczajność nie powinny być rozpowszechniane".

Justyna Suchecka o pierwszym podręczniku do HiT-u. Cała rozmowa TVN24

Minister: zajmijcie się Gdańskiem

Minister Czarnek pytany o tę sprawę w piątek w "Sednie Sprawy" Radia Plus powiedział, że "żąda od Państwowej Komisji ds. Pedofilii, żeby zainteresowała się zajęciami dodatkowymi w szkołach np. w Gdańsku". - Tam zajęć, które demoralizują dzieci, jest mnóstwo - powiedział szef MEiN. Zaznaczył też, że cytat, który jest zapisany w podręczniku do HiT jest cytatem z czynnego polityka Unii Europejskiej, który "nie poniósł żadnych konsekwencji za swoje pedofilskie wyczyny". - Pan profesor Wojciech Roszkowski, z tego, co wiem od moich pracowników z ministerstwa, a oni wiedzą od wydawnictwa, skrócił ten cytat tak, że jeśli on wywołuje jakikolwiek szok, to żeby nie szokował i zrobił opis mniej, że tak powiem, uderzający w oczy - przekazał Czarnek. I dodał: - Z tego, co wiem, wydawnictwo już to poprawiło.

Tylko językoznawca miał wątpliwości

Podręcznik do tej pory otrzymał dwie pozytywne recenzje zawartości merytoryczno-dydaktycznej i jedną negatywną - językową. Z systemu, w którym rejestrowane są podręczniki wynika, że 21 czerwca MEiN zamówiło nową recenzję językową.

Oceny podręcznika prof. Roszkowskiego do HiT

Z informacji uzyskanych przez tvn24.pl wynika, że recenzentami, którzy pozytywnie ocenili książkę są prof. Tadeusz Wolsza i dr Rafał Drabik. Kim są ministerialni eksperci?

Prof. Tadeusz Wolsza to od 2021 roku przewodniczący kolegium IPN. Od 1999 r. pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na stanowisku profesora zwyczajnego. Obok badań związanych w historią zbrodni katyńskiej i więziennictwa w PRL zajmuje się również postawami środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich w latach 1945-1990.

Dr Rafał Drabik ukończył Instytut Historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest doktorem nauk humanistycznych. Prowadzi badania nad historią ruchu narodowego na Lubelszczyźnie po 1939 roku oraz strukturami i obsadą personalną PPR/PZPR w Polsce południowo-wschodniej. W swojej pracy zawodowej był związany z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie.

Kto wystawił ocenę negatywną? To prof. Grzegorz Ptaszek z AGH w Krakowie, specjalizujący się w nauce o mediach, psychologii, edukacji medialnej i komunikacji społecznej.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl