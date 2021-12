Koalicja Obywatelska oczekuje przedłużenia konsultacji w sprawie wprowadzenia HiT-u

- To są przedmioty bardzo wrażliwe społecznie, więc zaniepokoiło nas, że ich wprowadzenie zostało przekazane do konsultacji 17 grudnia, przed samym zamknięciem szkół, a konsultacje te mają się zakończyć już 17 stycznia - powiedziała Szumilas. - Poprosiliśmy więc, aby te konsultacje zostały przedłużone - dodała.

Posłowie KO chcą szerokich konsultacji z nauczycielami

Zaproponowali więc, by zmiany zostały skonsultowane szeroko z nauczycielami-praktykami i to jeszcze przed podpisaniem rozporządzenia przez ministra. - Chodzi o to, żeby nauczyciele mogli poinformować ministra, jak wprowadzenie takich zmian sprawdzi się na co dzień w szkole - wyjaśniła Szumilas.