Książka do HiT to "kobyła, która zamęczy dzieciaki". "To nie podręcznik, to esej"

Niedawno w internecie pojawiły się pierwsze strony podręcznika do nowego przedmiotu, historii i teraźniejszości (HiT), który przechodzi obecnie ostatnią fazę akceptacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Można w nim znaleźć między innymi stwierdzenie, że Unia Europejska lansuje ateizm, a także, że popularna jest "ideologia gender", a inną ideologią jest feminizm. - Nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z podręcznika - mówił w TVN24 w niedzielę dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Warszawie Marcin Konrad Jaroszewski. - To jest typowa publicystyka. To jest prezentowanie prywatnych poglądów autora. To nie jest podręcznik - dodała Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka i blogerka znana jako "Babka od histy".

1 września do szkół ponadpodstawowych ma wejść nowy przedmiot - historia i teraźniejszość (HiT). Nowy podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość opisał Onet. To książka autorstwa historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego, która ukazała się nakładem specjalizującego się w tematyce religijnej i historycznej wydawnictwa Biały Kruk. Co kryje się w jego podręczniku? Między innymi informacje o tym, że Unia Europejska lansuje ateizm oraz że popularnymi ideologiami są feminizm oraz "ideologia gender". Autor podręcznika do HiT przekonuje między innymi, że w Unii Europejskiej religie "usiłuje się już niwelować poprzez lansowanie ateizmu i wcielanie go w życie nawet metodami urzędniczo-administracyjnymi".

Czy książka trafi do uczniów? Wydawnictwo na swojej stronie internetowej informuje, że "Podręcznik przechodzi aktualnie ostatnią fazę akceptacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki". Opublikowało także w internecie kilkanaście przykładowych stron.

W niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Warszawie Marcin Konrad Jaroszewski wyraził nadzieję, że "dzieci nie będą się uczyły z tego podręcznika".

- W szkołach realizujemy programy nauczania, które muszą zawierać podstawy programową, ale mogą też wykraczać poza nią. Natomiast nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z podręcznika - wyjaśnił.

Podstawę programową HiT-u opisał jako "dość ogólną". Wspomniał, że zawiera w sobie elementy podstawy programowej do przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz dotyczące historii współczesnej do 2015 roku. - Szkoda, że nie dalej, ale przecież tak jak mówię - w programie nauczania można to rozszerzyć. W związku z tym jak najbardziej można pociągnąć, zwłaszcza tę część dotyczącą teraźniejszości, o lata po roku 2015 - powiedział. - Jeśli wprowadzane tam są ideologie takie jak ekologizm, można wprowadzić jeszcze jedną ideologię - czarnkizm, czyli takie kołtuńskie, homofobiczne i fundamentalistyczne widzenie świata - dodał.

Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka i blogerka znana jako "Babka od histy", zwróciła uwagę, że w podręczniku pojawia się wiele sformułowań publicystycznych, takich jak "lansowanie ateizmu", czy "poprawność polityczna". - Ta propozycja profesora Roszkowskiego niestety nie jest podręcznikiem. Jest esejem - bardzo obszernym, przeładowanym, pięciusetstronicowym, bez obudowy dydaktycznej. Ciągły tekst i trochę obrazków, w którym autor prezentuje swoje poglądy, które wpisują się w agendę Prawa i Sprawiedliwości pod kątem światopoglądowym - oceniła.

- To jest typowa publicystyka. To jest prezentowanie prywatnych poglądów autora. To nie jest podręcznik. Mi się to oczywiście nie podoba - dodała.

Również wyraziła nadzieję, że nauczycielki oraz nauczyciele nie wybiorą tego podręcznika. - To jest kobyła, która zamęczy dzieciaki - stwierdziła.

