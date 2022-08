Wolna Szkoła stworzyła mapę szkół, które nie użyją podręcznika do HiT profesora Roszkowskiego

Inicjatywa Wolna Szkoła stworzyła interaktywną mapę szkół z całej Polski, które nie zamierzają korzystać z podręcznika do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Mapa, na której do tej pory znalazło się blisko dwa tysiące placówek, jest cały czas aktualizowana. Według Wolnej Szkoły w części szkół "nauczycielki i nauczyciele czekają na podręcznik innego wydawnictwa, w części nie planują w ogóle korzystania z podręcznika na rzecz własnych materiałów, a w części będą podejmować decyzję we wrześniu".