Hasło wyborcze PiS. Grabiec: trzeba je czytać odwrotnie

Grabiec: to hasło trzeba czytać na opak

- Hasła PiS-u trzeba czytać odwrotnie. Jak kiedyś głosili hasło "Polska w ruinie", które rzekomo miało opisywać rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u sprzed ośmiu lat, to to hasło, zamiast opisywać przeszłość, opisywało plan na rządzenie PiS-u - skomentował Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej.

- I dzisiaj to (nowe) hasło również trzeba czytać na opak. Jeśli PiS mówi coś o bezpieczeństwie Polaków, to trzeba widzieć, co oni w tej chwili robią. Boją się tego, że sami będą w niebezpieczeństwie - ocenił rzecznik PO. Jak przekonywał, "oni chcą wygrać wybory, żeby zapewnić bezpieczeństwo PiS-owcom, ich rodzinom, ich bliskim, tym, którzy korzystali chochlami z majątku państwowego, przelewając go do własnych kieszeni".