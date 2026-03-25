13 polskich miast w zestawieniu najszczęśliwszych na świecie. Radom wypadł lepiej niż Nowy Jork

Kopenhaga - stolica Danii

Londyński Instytut Jakości Życia (Institute for Quality of Life) zaprezentował wyniki tegorocznego zestawienia Happy City Index 2026. Znalazło się w nim 251 miast z całego świata. Wskaźników decydujących o liczbie przyznanych punktów było 64. Naukowcy ocenili miasta między innymi pod względem innowacyjności, dostępu do edukacji, mobilności, bezpieczeństwa, jakości powietrza czy dostępności mieszkań i polityki lokalnej.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Kopenhaga, ostatnie - już poza oceną wskaźników - zajął Kijów. W ocenie autorów rankingu jest to pozycja honorowa i "wyraz szacunku dla wysiłków ukraińskich władz miejskich w wyjątkowo trudnych okolicznościach".

Ranking najszczęśliwszych miast na świecie. Pierwsza dziesiątka

1. Kopenhaga (Dania) 2. Helsinki (Finlandia) 3. Genewa (Szwajcaria) 4. Uppsala (Szwecja) 5. Tokio (Japonia) 6. Trondheim (Norwegia) 7. Berno (Szwajcaria) 8. Malmo (Szwecja) 9. Monachium (Niemcy) 10. Aarhus (Dania)

50 miast z najwyższymi wynikami - w tym jedno z Polski - zostało zaliczonych do "Grupy Złotej". Zdaniem badaczy właśnie w tej grupie "wpływ polityki społecznej jest niezaprzeczalnie widoczny".

Happy City Index 2026. Najszczęśliwsze miasta w Polsce

W rankingu znalazło się aż 13 polskich miast. Najwyżej, bo na 32. miejscu, jest Warszawa. Za pierwszą pięćdziesiątką pojawia się Sopot (57) a tuż obok niego - Wrocław (59). Kraków, Gdańsk i Gdynia to kolejno 82., 83. i 87. pozycja.

Poniżej pierwszej setki znalazły Rzeszów (126), Gliwice (130) i Poznań (139). Białystok (154) jest o pozycję wyżej niż San Diego (155), za którym pojawia się Częstochowa (156).

Łódź zajęła 162. miejsce - a więc oceniono ją lepiej niż włoskie Bari (164), Dubaj (165) czy portugalską Bragę (166). Wśród najszczęśliwszych miast na świecie znalazł się Radom - zajął 200. pozycję. Oceniono go lepiej niż Neapol (202), Niceę (204) czy Nowy Jork (207).

Autorzy zestawienia (stoi za nim 466 osób z całego świata) podkreślają, że nie ma ono na celu wyłonienia "najlepszego miasta", a wskazanie, w którym z nich udaje się połączyć dobre zarządzanie, zrównoważony rozwój i gdzie dba się o jakość życia mieszkańców.

Red. AM