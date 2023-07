Hanna Machińska: przygotowanie czegoś takiego jest niedopuszczalne w państwie demokratycznym

czytaj dalej

Ustaliliśmy z Donaldem Tuskiem, że gdybym kandydował u siebie do Sejmu czy Senatu, to musiałbym prowadzić kampanię w swoim okręgu. Nie kandydując tym razem, mogę pomóc koleżankom i kolegom w całym kraju. I to zamierzam robić - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski, pytany o swoją przyszłość polityczną. Były szef MSZ, który przebywa w ukraińskim Irpieniu, mówił też o postępach kontrofensywy. - Ukraina potrzebuje przebić się do Morza Azowskiego i rozdzielić okupacyjną strefę na dwie części - powiedział.