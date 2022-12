Hanna Machińska nie jest już zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek zwolnił doktor Hannę Machińską z obowiązków swojej zastępczyni - do takiej informacji dotarły "Fakty". Po południu biuro RPO wydało w tej sprawie komunikat. Następcą Machińskiej został Wojciech Brzozowski.

Machińska w rozmowie z reporterką TVN24 przekazała, że Wiącek osobiście podjął decyzję w jej sprawie. Dodała, że nie zna faktycznych powodów zwolnienia. Usłyszała, że "wiele wniosła" do biura RPO i podziękowano jej za dotychczasowa pracę.

Machińska posiada doświadczenie i osiągnięcia we wdrażaniu do polskiego porządku prawnego europejskich standardów prawnych, w tym dotyczących ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Jest zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Jest autorką szeregu publikacji dotyczących ochrony praw człowieka. Podczas pełnienia swojej funkcji w biurze RPO zaangażowana była między innymi w działalność na rzecz praw migrantów, co było szczególnie widoczne podczas kryzysu na polsko-białoruskiej granicy.