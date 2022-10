Gronkiewicz-Waltz o słowach kandydatki PiS do RPP: Dobrze, że takie osoby ujawniają się z poglądami. Wiemy, że są niekompetentne

Taka wypowiedź to dramat. Przyszły członek Rady Polityki Pieniężnej nie może pokazać, że jest za polityką rządową - powiedziała w "Jeden na jeden" Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy i była prezes NBP. Skomentowała w ten sposób słowa Gabrieli Masłowskiej, posłanki PiS i kandydatki do RPP, z którą w Sejmie rozmawiał reporter TVN24.

Gabriela Masłowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka do Rady Polityki Pieniężnej była pytana w piątek przez reportera TVN24 o kolejny wzrost inflacji - do poziomu 17,2 procent - w kontekście chybionych prognoz, jakie przedstawiał na ten temat Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

- Ocenianie pana prezesa Glapińskiego przez pryzmat niepotwierdzonych potem w praktyce wskaźników, jest niezasadne. Przy ocenie pana prezesa i jego wiarygodności trzeba brać całokształt jego działalności. To są nieznaczne pomyłki w przewidywaniach - przekonywała Masłowska.

Oceniła także, że wysoka inflacja "w żaden sposób nie jest zasługą obecnego rządu". - Rząd musi chronić obywateli, musi chronić najsłabszych i taki jest kierunek tego rządu - mówiła.

Gabriela Masłowska z PiS (kandydatka do RPP) o wstępnych danych o inflacji we wrześniu TVN24

Gronkiewicz-Waltz: to jest dramat, taka wypowiedź

Słowa kandydatki do RPP skomentowała w sobotę w "Jeden na jeden" Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy i była prezes Narodowego Banku Polskiego.

- To jest dramat taka wypowiedź. Dramat, dlatego, że po pierwsze, ta osoba uważa, że wszystko zależy od prezesa Glapińskiego, a ona będzie członkiem Rady Polityki Pieniężnej - powiedziała. - A to ona kreuje - podkreśliła była prezes Narodowego Banku Polskiego.

- Proponuję, żeby przeczytała konstytucję, ustawę NBP, że nie jest organem polityki pieniężnej prezes tylko Rada Polityki Pieniężnej. Bronienie prezesa Glapińskiego nie ma tu sensu, bo oni mogą go spokojnie przegłosować, tylko ona nie chce - dodała.

- Po drugie, chwali rząd. Nie może pokazać nawet, że sprzyja temu rządowi członek Rady Polityki Pieniężnej. Przyszły członek Rady Polityki Pieniężnej nie może pokazać, że jest za polityką rządową, bo rząd zrobi błędy. W związku z tym dramat, dramat i tragedia - oceniła.

Hanna Gronkiewicz-Waltz w "Jeden na jeden" TVN24

Gronkiewicz-Waltz dodała, że "to pokazuje, że co prezes zażyczy, to kolejny członek zrobi oczywiście".

Była prezes NBP oceniła, że Masłowska "nie czuje, na czym polega polityka pieniężna". - I ten rząd, który dolewa oliwy do ognia. To po prostu jest dramat, że takich członków ma. Dobrze, że się ujawniają z poglądami, to wiemy, że oni są niekompetentni - powiedziała.

Gronkiewicz-Waltz: co NBP podniesie stopy procentowe, to premier dosypuje do drugiej kieszeni

Gronkiewicz-Waltz pytana o wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z których wynika, że inflacja we wrześniu 2022 roku wyniosła 17,2 procent, licząc rok do roku, powiedziała, że jest "zaskoczona" tym szacunkiem.

Zaznaczyła, że prezes NBP "nie pierwszy raz zapowiadał co innego, a co innego się dzieje". Oceniła, że wpływ na taką inflację ma "zła polityka pieniężna, czyli za późna reakcja".

Prezes NBP o "perspektywach inflacji" TVN24

Gronkiewicz-Waltz zauważyła, że w Europie jest "dużo niższa inflacja bazowa".

Powiedziała, że "polityka fiskalna powinna współgrać z polityka pieniężną i na odwrót - pieniężna z fiskalną". - A tutaj co podniesie stopy procentowe Narodowy Bank Polski, to oczywiście za chwilę dosypuje premier (Mateusz) Morawiecki do drugiej kieszeni - zaznaczyła była prezes NBP.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//now

Źródło: TVN24