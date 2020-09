Hołownia ma pierwszą posłankę w Sejmie. "Dołączam do ruchu Polska 2050"

Posłanka Hanna Gill-Piątek zrezygnowała z członkostwa w klubie Lewicy oraz partii Wiosna i dołączyła do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. - Chcemy budować w Sejmie szerokie ugrupowanie ludzi wierzących w coś więcej niż dyscyplinę partyjną, wojny plemienne i comiesięczne przelewy - mówiła na konferencji. Hołownia powiedział, że Gill-Piątek jest "bardzo dobrym posłem".

Posłanka Gill-Piątek poinformowała o swojej decyzji o rezygnacji z członkostwa w Wiośnie i klubie Lewicy we wtorek rano, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Około godziny 11 Szymon Hołownia przekazał na konferencji przed Sejmem, że posłanka dołączyła do jego ruchu Polska 2050.

Hołownia: wyrośliśmy z podobnego DNA

- To osoba, która wyrosła - jeżeli chodzi o działania swoje na scenie publicznej - z podobnego DNA, co ja, z działań obywatelskich - dodał lider Polski 2050.

Podkreślił, że droga polityczna posłanki rozpoczęła się nie poprzez "jakieś karierowiczowskie 'ustawki', ale poprzez działania w społeczności lokalnej, na rzecz swojego miasta, osób najbardziej wykluczonych".

- Pani poseł Gill-Piątek jest po prostu bardzo dobrym posłem, jest osobą, która niezwykle intensywnie angażuje się w pracę, którą wykonuje, złożyła w tym roku ponad 800 interpelacji poselskich. To nie były interpelacje składane - jak to się często dzieje w przypadku posłów - przez "kopiuj, wklej", żeby nabić liczbę tych interpelacji. To były kwestie, które rzeczywiście później pracowały i zmieniały życie ludzi - przekonywał Hołownia.

"Chcę być tam, gdzie są moi wyborcy, dlatego dołączam do ruchu Polska 2050"

Głos na konferencji zabrała też Gill-Piątek. - Szłam do Sejmu z hasłem "Po twojej stronie". Tę deklarację traktuję bardzo poważnie. Głos oddało na mnie ponad 14 tysięcy osób, które są zmęczone tym, że politycy pamiętają o nich tylko w kampanii. Dostałam te głosy, bo ludzie chcą mieć w Sejmie osobę, z którą można rozmawiać. Byłam i jestem głosem ludzi wykluczonych przez system - mówiła.

Dodała, że w czasie wyborów prezydenckich wielu jej wyborców oddało swój głos na Hołownię. - Kiedy pytałam ich dlaczego, mówili, że Szymon jednoczy ludzi, którzy po prostu chcą robić coś dobrego. Szymon w przeciwieństwie do innych nie obiecywał gruszek na wierzbie (...), proponował zupełnie inną jakość polityki, jego wizja Polski była dużo atrakcyjniejsza - powiedziała Gill-Piątek.

Przekonywała, że "przez niecały rok pracy w Parlamencie pokazała swoją determinację i dowiodła skuteczności w obronie ludzkich spraw". - Dziś chcę być tam, gdzie są moi wyborcy, dlatego dołączam do ruchu Polska 2050. Wiem, że to będzie trudne, ale nie szłam do polityki po to, żeby wszystko było bardzo łatwe - zaznaczyła posłanka.

"Z Szymonem łączą nas wartości takie, jak empatia, podobne drogi, społeczne DNA i potrzeba bycia z ludźmi"

Przyznała, że "kiedy ktoś wychodzi z partii i z klubu, to rodzi to bardzo wiele emocji, pojawiają się pytania, zarzuty". - Chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj lewica łączy się i konsoliduje, wzmacnia się. To jest właściwy, najbardziej uczciwy i odpowiedzialny moment, żeby dokonać wyboru zgodnie z sobą. Koleżankom i kolegom z klubu Lewicy serdecznie dziękuję za całą drogę, którą przebyliśmy, i liczę na współpracę w ramach opozycji - powiedziała Gill-Piątek.

W ruchu Polska 2050 - jak dodała - "czuje życie i ogromną energię". - Z Szymonem łączą nas wartości, takie, jak empatia, podobne drogi, społeczne DNA i potrzeba bycia z ludźmi. Są też różnice, ale kiedy fundamentem wspólnej pracy są szacunek i pokora, różnice stają się tylko dodatkiem do tego, co nas łączy - mówiła posłanka.

- Umówiliśmy się, że w sprawach, w których mamy odmienne poglądy, będę głosowała zgodnie z tym, co obiecałam wyborcom - zaznaczyła.

Zapowiedziała również, że ruch Polska 2050 chce budować w Sejmie "szerokie ugrupowanie ludzi wierzących w coś więcej niż dyscyplinę partyjną, wojny plemienne i comiesięczne przelewy". - Jestem dzisiaj tą pierwszą dłonią, która połączy ruch Polska 2050 z parlamentem i od razu wyciągam tę dłoń do wszystkich, którzy chcą tworzyć parlamentarną ekipę Szymona - dodała Gill-Piątek.

