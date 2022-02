Upamiętnili 79 ofiar oddziału "Burego". "Stoimy tu przeciw przemocy i przeciw nienawiści"

79 ofiar. To mieszkańcy wsi Zanie, Zaleszany, Końcowizna, Szpaki i Wólka Wygonowska

Podkreślono w nim, że ofiarami wydarzeń z początku 1946 roku byli "nieuzbrojeni cywile, dzieci, kobiety, młodzież i starcy, do których przyszli obcy ludzie z bronią, by ich zamordować w imię nienawistnej ideologii". Krutel mówiła, że ofiary były obywatelami "tego samego państwa, co ich mordercy".