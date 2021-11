Przewoził migrantów, omal nie potrącił policjanta. Jeden sąd go wypuścił, drugi zgodził się na areszt

czytaj dalej

- Profil na nazwisko Jacek Jaworek został zarejestrowany na telefon mieszkańca Radomska. Założył go w wakacje 16-letni syn tego mężczyzny i razem z kolegą przesyłali z tego profilu wiadomości znajomemu. Robili to dla żartu, chcieli przestraszyć znajomego - informuje Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. 52-letni Jaworek podejrzany jest o zastrzelenie brata, bratowej i bratanka w domu we wsi Borowce. Szukają go od 10 lipca.