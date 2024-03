"Prawicowi populiści trzymają w uścisku wiele krajów. Przyjedźcie do Polski i zobaczcie, jak można ich wypchnąć" - pisze w komentarzu dla brytyjskiego "Guardiana" Anne McElvoy. Dziennikarka i redaktorka wpływowego portalu Politico przestrzega jednak, że odwrót "od populistycznego nacjonalizmu" oraz "przywrócenie norm prawnych i demokratycznych" nie przyjdą łatwo.

Dziennikarka pisze w czwartkowym komentarzu dla "Guardiana" o trwającej debacie na temat "miejsc, które ostatnio kupiły bilet w jedną stronę, w kierunku autorytarnej polityki", jak Rosja i Turcja, ale też o odstępstwach od demokracji i tłumieniu niezależnych instytucji na Węgrzech. "Zastanawiałam się, co się stanie, gdy kraj, który przyjął populistyczny nacjonalizm, dokona zwrotu o 180 stopni i będzie starał się jak najszybciej przywrócić normy prawne i demokratyczne. Co się dzieje z prawami uchwalonymi za poprzedniej większości; z sądami, mediami państwowymi, biznesem i innymi instytucjami obsadzonymi przez zwolenników jednej ze stron?" - pyta.

McElvoy pisze, że "choć nowemu (polskiemu) rządowi udało się wygrać wybory i utworzyć koalicję, która reprezentuje dużą część kraju, w żadnym wypadku nie jest on reprezentantem całego państwa". I opisuje swoją ostatnią podróż do Warszawy, Wadowic i Krakowa, podczas której "czuła, jakby przechodziła z jednego świata do drugiego". I tak np. w Wadowicach trafiła na kobietę, która poproszona o ocenę Donalda Tuska "cierpko stwierdziła, że 'nadszedł czas, by wrócił do Boga'''. Z kolei w oddalonej o 50 kilometrów stolicy Małopolski odbyła ożywioną rozmowę na temat konieczności zmiany "drakońskiego prawa aborcyjnego". "Ludzie twierdzili, że rozumieją, jaka (ma być) przyszłość ich kraju, jednocześnie byli jednak głusi na wizje innych" - podkreśla McElvoy.

Anne McElvoy o zmianach w Polsce

"Dotąd Tusk był, jak na swoje bezkompromisowe standardy, koncyliacyjny. Podkreślał, że zmiana ma być rekalibracją, a nie odwetem. Trudno jednak sobie wyobrazić, by przemówiło to do prawicowej części wyborców, których partia zdobyła największe procentowe poparcie" - pisze dalej McElvoy. "Co więcej, na nowy rząd składa się koalicja, która sama w sobie zawiera wiele odmiennych opinii. To irytuje wielu młodych aktywistów i wyborców, którzy pomogli wprowadzić zmiany, masowo apelując o obalenie Prawa i Sprawiedliwości, a teraz pragną szybszych rezultatów w zakresie aborcji i innych reform społecznych" - dodaje.

Premier Donald Tusk PAP

Wymieniając stojące przed rządem trudności, poza podziałem społeczeństwa, McElvoy wskazuje też na fakt, iż "próby wyeliminowania ośmiu lat 'zawłaszczania państwa' przez prawicę, (...) gwarantują długi okres instytucjonalnego bałaganu". I podaje ostatni przykład - nie jest nawet jasne, czy "lojalny wobec starej ekipy" prezydent Andrzej Duda pozwoli premierowi na wymianę ambasadorów.

Kończąc tekst, McElvoy odchodzi od opisu zagrożeń i zwraca uwagę na pozytywy. "Pod względem gospodarczym rozkwit Polski przewyższa moje oczekiwania, które stawiałam (jej), poznając ją w późnych latach 80. jako kraj, w którym jeden pobyt w warszawskiej fabryce żarówek im. Róży Luksemburg wystarczał, by zniechęcić każdego do myślenia, że komunizm był świetlaną ideą" - stwierdza dziennikarka. "Teraz Polska pod względem zamożności gospodarstw domowych wyprzedziła Hiszpanię, zbliżyła się do Irlandii i do średniej unijnej. A główne miasta z nową falą Ukraińców, którzy uciekli na zachód, by rozpocząć nowe życie, przypominają kosmopolityczne raje" - ocenia.

Puentując, zauważa, iż może się okazać, że Polska stanie się "przypadkiem testowym" dla innych państw w Europie, które pewnego dnia zechcą odwrócić się od modelu "ultra". "Morał z tej historii jest taki, że jest to konieczne, ale nie jest łatwe" - kończy dziennikarka.

Źródło: The Guardian