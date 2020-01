Sędzia Juszczyszyn ukarał grzywną szefową Kancelarii Sejmu. Musi zapłacić 6 tysięcy złotych

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska została ukarana grzywną za nieokazanie i nieudostępnienie list poparcia do nowej KRS - zadecydował na piątkowej rozprawie w Olsztynie sędzia Paweł Juszczyszyn. Podkreślił, że Kaczmarska musi zapłacić z własnych pieniędzy, że nie jest to grzywna dla Kancelarii Sejmu.

Sędzia Paweł Juszczyszyn rozpoczął w piątek rozpoznawanie sprawy, w której domaga się ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Na rozprawie nie stawiła się ani szefowa Kancelarii Sejmu, ani jej pełnomocnik. Na rozprawę stawił się za to pełnomocnik powoda, czyli towarzystwa, które kupiło dług osoby prywatnej, Joanny S.

Sprawa pożyczki

Wobec braku przedstawiciela Kancelarii Sejmu sędzia Juszczyszyn zreferował, że w sprawie chodzi o umowę pożyczki, jaką z firmą udzielającą szybkich pożyczek zawarła bezrobotna Joanna S. z Lidzbarka Warmińskiego. Kobieta wzięła 2 tys. zł pożyczki, firma naliczyła jej drugie tyle prowizji. Gdy kobieta przestała spłacać pożyczkę, firma pożyczkowa sprzedała jej dług kancelarii zajmującej się odzyskiwaniem długów, a ta firma wystąpiła do sądu.

Odmowa wydania list poparcia

Sędzia Juszczyszyn podał, że chce zbadać listy poparcia do KRS ponieważ sędzia, który wydał w tej sprawie wyrok w pierwszej instancji, rozpoznawał sprawę sam, a był on powołany przez prezydenta na wniosek nowej KRS.

Sędzia zreferował też historię odmowy wydania mu list przez Kancelarię Sejmu. Pełnomocnik powoda zapytany, co sądzi o postawie Kancelarii Sejmu odpowiedział, że brak było podstaw prawnych do odmowy dla sądu wglądu w listy poparcia do KRS.