Grzyby jadalne a grzyby trujące. Jak nie popełnić śmiertelnego błędu

Grzybiarz Wiktor Bulski przyznaje, że zdarzyło mu się pomylić i zebrać niejadalnego grzyba. On miał przez to problemy żołądkowe, ale w poważniejszych przypadkach konieczna jest wizyta w szpitalu, przeszczep wątroby, w skrajnych przypadkach dochodzi do śmierci. W zeszłym roku po zatruciu grzybem zmarły cztery osoby. W przypadku zatrucia trzeba działać ekspresowo. Objawy to: nudności, wymioty, ból brzucha, głowy i podwyższona temperatura.