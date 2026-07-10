30 ciosów nożem. Od dekady szukają tego mężczyzny

Grzegorz Zgrzebnicki od 2016 roku poszukiwany jest za zabójstwo

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"Ratunku, ratunku, ratunku!" - usłyszała mieszkanka budynku przy ulicy Mikulicza w Świebodzicach w nocy z 9 na 10 lipca 2016 roku. - Trzy razy zawołał. Wyjrzałam przez okno, bo myślałam, że to na dworze ktoś woła, ale niestety nie było nikogo. Wróciłam do łóżka, a w tym czasie odbywał się mord - wspominała kobieta w rozmowie z reporterami "Czarno na białym".

Dopiero kilka godzin później, po południu 10 lipca, jedna z lokatorek powiadomiła policję. Ze zgłoszenia wynikało, że zauważyła otwarte drzwi mieszkania na parterze. Jednak bardziej niż niedomknięte drzwi zaniepokoiły ją widoczne w przedpokoju krwawe ślady.