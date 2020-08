Mówił o "wirusie LGBT". Kurator odwołany ze stanowiska

Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych, że został odwołany ze stanowiska. Informacje potwierdziła nam rzeczniczka kuratora Anna Skopińska. "Tak, to prawda. Kurator w piątek dostał informację o odwołaniu" - napisała w wiadomości do tvn24.pl. Wcześniej Wierzchowski mówił w Telewizji Trwam, że "wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy" niż koronawirus, "bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa".