Polska Grzegorz Schetyna: sprawa finansowania kampanii Marcina Kierwińskiego musi zostać wyjaśniona Sebastian Zakrzewski |

Schetyna o doniesieniach reporterów "Czarno na białym" w sprawie Kierwińskiego: trzeba zmienić prawo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na rzecz kampanii wyborczej Marcina Kierwińskiego w 2023 roku darczyńcy wpłacili blisko 724 tysiące złotych, z których ponad 2/3 pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej - wynika z ustaleń dziennikarzy "Czarno na białym" Grzegorza Łakomskiego, Dariusza Kubika i Karola Dejasa.

Cykl reportaży "Czarno na białym" pod tytułem "Jak urządzić się w systemie" do obejrzenia w TVN24+ >>>

Schetyna: politycy właśnie dlatego mają tak niską ocenę

Pytany o tę sprawę w "Tak jest" w TVN24 Grzegorz Schetyna, senator KO, były przewodniczący PO, stwierdził, że "ta sprawa musi zostać wyjaśniona". Dodał, że w kwestii finansowania partii i kampanii wyborczych "zawsze pojawia się wiele pytań i na każde trzeba po prostu szukać i znaleźć odpowiedzi".

Podkreślił, że są to "jawne wpłaty konkretnych osób na konkretną kampanię wyborczą". Jego zdaniem motywacje danych wspierających "są ważne", w związku z czym popiera zmianę prawa na rzecz jeszcze większej jawności i przejrzystości życia publicznego.

Grzegorz Schetyna w "Tak jest" Źródło zdjęcia: TVN24

Zdaniem gościa TVN24 należy "mieć wizję, jak walczyć, jak zlikwidować możliwość" wspierania finansowego polityków przez osoby powiązane ze Spółkami Skarbu Państwa i innymi publicznymi podmiotami gospodarczymi. Według niego "trzeba się zastanowić" nad wprowadzeniem obowiązku wpisania przez te osoby do oświadczenia majątkowego wpłat na kampanie wyborcze.

Marcin Kierwiński "zrobi wszystko, by wyjaśnić to od A do Z"

- Jeżeli ktoś pracuje w spółce komunalnej, samorządowej czy w Spółce Skarbu Państwa i jeżeli finansuje komuś kampanię, to powinien to oświadczać, nie powinien się tego wstydzić. Jeżeli to napisze, to znaczy, że bierze pełną odpowiedzialność, jest w stanie bronić swojej decyzji - mówił.

- Politycy w Polsce mają tak niską ocenę właśnie dlatego, że są sprawy niewyjaśnione, dwuznaczne - przyznał też senator.

Schetyna wyraził przekonanie, że minister spraw wewnętrznych i administracji "zrobi wszystko, by wyjaśnić od A do Z" sprawę finansowania jego kampanii. - Ta sprawa będzie nagłośniona, będzie wykorzystywana [...]. Opozycja będzie wykorzystywać temat, więc będziemy wszyscy musieli jako Koalicja Obywatelska o tym mówić. Wszystko, co dotyczy finansowania partii politycznych, kampanii wyborczych, będzie na stole i będziemy się musieli do tego odnosić. Marcin Kierwiński jako pierwszy, bo on jest dzisiaj wskazany - podkreślił.

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