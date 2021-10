Grzegorz Schetyna o powrocie Donalda Tuska: dzisiaj zrobiłbym to samo, torował drogę

Grzegorz Schetyna powiedział, że "nie żałuje" wspierania Donalda Tuska w jego powrocie do polskiej polityki i dzisiaj "zrobiłby to samo, torował drogę". - Platforma Obywatelska jest w dużo lepszej kondycji niż na początku lipca. Jest znowu pierwszą partią po stronie opozycyjnej - ocenił.

Minęły trzy miesiące od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki i objęcia przez niego sterów w Platformie Obywatelskiej. Gościem TVN24 był w środę Grzegorz Schetyna, były przewodniczący PO. Był pytany, czy z perspektywy czasu uważa, że warto było wspierać Tuska i torować mu drogę do powrotu.

Dodał, że "ciężko było mu patrzeć na to, co się działo przez ostatnie półtora roku" w Platformie. - Więc nie żałuję, zrobiłbym dokładnie to samo, torowałbym drogę do powrotu Tuska - zapewniał.