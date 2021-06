Schetyna: nie patrzę na przyszłość i na to, co w Polsce najważniejsze przez pryzmat prywatnych relacji z Tuskiem

Donald Tusk sam pisze polityczne scenariusze i tak było od zawsze. Uważam, że generalnie Platformie Obywatelskiej, ale przede wszystkim opozycji potrzebny jest przełom i potrzebny jest nowy początek - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, obecnie pełniący obowiązki szefa regionu partii na Dolnym Śląsku. Jego zdaniem Tusk "wymusiłby na nas wszystkich wspólne spojrzenie, poszukiwanie tego, co może i musi być wspólne, żebyśmy zbudowali skuteczną alternatywę dla PiS".

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział w środę, że jest po wielu bardzo dobrych rozmowach z byłym premierem Donaldem Tuskiem. - I wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego przewodniczącego partii do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej i żeby to było zaangażowanie na pełen etat – mówił.