Grzegorz Schetyna: to już nie jest oszustwo, to jest sposób uprawiania polityki

Mimo zapowiedzi Mateusza Morawieckiego wniosek o wypłatę środków z KPO wciąż nie został złożony w Brukseli. - To już nie jest oszustwo, to jest sposób uprawiania polityki - ocenił w "Kropce nad i" Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, były lider Platformy Obywatelskiej oraz były szef MSZ i MSWiA.

30 sierpnia premier Mateusz Morawiecki pytany o to, kiedy rząd zawnioskuje o wypłatę unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy odpowiedział: - Zakładam, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO zostanie złożony w ciągu dwóch miesięcy, do końca października czy początku listopada. Później, 5 września, premier zadeklarował, że wniosek trafi do Brukseli "najpóźniej do końca października". W czwartek stwierdził natomiast, że "odpowiedzialny" za przygotowanie wniosku Grzegorz Puda "twierdzi, że w ciągu dwóch, trzech tygodni ten wniosek będzie możliwy do złożenia".