Polska

"Tu są warianty wojenne". Schetyna o relacjach prezydenta z rządem

Grzegorz Schetyna
Szłapka: życzę prezydentowi, żeby z każdym miesiącem dojrzewał do tej funkcji, bo jeszcze trochę zostało przed nim
Uzasadnienia do wet prezydenckich są często absurdalne - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Grzegorz Schetyna, senator KO. Komentując kwestię relacji pomiędzy rządem a prezydentem, Schetyna przyznał, że jego zdaniem nie ma w niej "części wspólnych".

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany o to, czy w relacjach rządu z prezydentem wybrałby twardą i zdecydowaną taktykę, czy raczej bardziej elastyczną z taktycznymi krokami w tył.

- Nie mam złudzeń, że tutaj jest sytuacja, która nie zostawia przestrzeni na negocjacje, na dyskusję, na zbudowanie czegoś wspólnego. Mam takie wrażenie, że tutaj nie ma części wspólnych - odpowiedział Schetyna.

Grzegorz Schetyna
Grzegorz Schetyna
Źródło: TVN24

Jak ocenił, rząd i prezydent "to są osobne byty, które są obok siebie i generalnie nie funkcjonują". - Bardziej się odpychają niż przyciągają - mówił.

- Mam wrażenie, że to jest nawet jeszcze bardziej podpierane i wzmacniane przez otoczenie, które jest dzisiaj w kancelarii (prezydenta - red.) - dodał senator KO.

Jak ocenił, "tu są warianty wojenne". - Jak widzę te weta i czytam uzasadnienia do wet prezydenckich... Czasami mi się wydaje, że albo prezydent nie czyta tych uzasadnień przy wecie, które podpisuje, albo rzeczywiście ma takie zaufanie do tych polityków, bo już nie chcę powiedzieć prawników, którzy przygotowują i akceptują te uzasadnienia, które są często absurdalne - mówił.

pc

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Grzegorz SchetynaKoalicja ObywatelskaKarol NawrockiRząd Donalda Tuska
