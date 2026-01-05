"Tu są warianty wojenne". Schetyna o relacjach prezydenta z rządem

Szłapka: życzę prezydentowi, żeby z każdym miesiącem dojrzewał do tej funkcji, bo jeszcze trochę zostało przed nim

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany o to, czy w relacjach rządu z prezydentem wybrałby twardą i zdecydowaną taktykę, czy raczej bardziej elastyczną z taktycznymi krokami w tył.

- Nie mam złudzeń, że tutaj jest sytuacja, która nie zostawia przestrzeni na negocjacje, na dyskusję, na zbudowanie czegoś wspólnego. Mam takie wrażenie, że tutaj nie ma części wspólnych - odpowiedział Schetyna.

Grzegorz Schetyna Źródło: TVN24

Jak ocenił, rząd i prezydent "to są osobne byty, które są obok siebie i generalnie nie funkcjonują". - Bardziej się odpychają niż przyciągają - mówił.

- Mam wrażenie, że to jest nawet jeszcze bardziej podpierane i wzmacniane przez otoczenie, które jest dzisiaj w kancelarii (prezydenta - red.) - dodał senator KO.

Jak ocenił, "tu są warianty wojenne". - Jak widzę te weta i czytam uzasadnienia do wet prezydenckich... Czasami mi się wydaje, że albo prezydent nie czyta tych uzasadnień przy wecie, które podpisuje, albo rzeczywiście ma takie zaufanie do tych polityków, bo już nie chcę powiedzieć prawników, którzy przygotowują i akceptują te uzasadnienia, które są często absurdalne - mówił.

