Debata i głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Grzegorz Puda obroniony

Krajewski do Pudy: jest pan symbolem nieudolności i imposybilizmu tego rządu

Telus: wniosek o odwołanie Pudy to hucpa polityczna

Poseł PiS Robert Telus, przedstawiając sprawozdanie komisji powiedział, że "ZSL z PZPR-em po raz kolejny pokazało, że razem działa". - Także PSL już działało z "tęczowymi" i z "czerwonymi" i z "pomarańczowymi". Z każdym działało, ale najbardziej was jednak drodzy państwo ciągnie do tego koloru czerwonego, do Lewicy, do PZPR-u - powiedział Telus do polityków PSL.