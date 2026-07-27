Rozłam w PiS Rzecznik PiS: jeden z posłów złożył rezygnację ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Kuba Koprzywa |

Grzegorz Lorek podpisał "lojalkę" i wraca do PiS. Relacja Sebastiana Napieraja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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"Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do PiS, składając wymagane oświadczenie" - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

Grzegorz Lorek Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Podkreślił, że "jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych". Bochenek stwierdził, że "polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS - największą partię opozycyjną - pomagają tylko Tuskowi".

Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do @pisorgpl , składając wymagane oświadczenie. Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 27, 2026 Rozwiń

Ultimatum i rozłam w PiS

Złożenie oświadczenia przez Lorka oznacza, że z Morawieckim zostało 39 posłów, trzech europarlamentarzystów i jeden senator. To osoby, które nie podpisały "lojalki" w sprawie przynależności do stowarzyszeń.

Ich niepodpisanie - jak ostrzegało wcześniej kierownictwo PiS - jest równoznaczne ze zrzeczeniem się członkostwa w partii. Zapowiadano, że termin na podjęcie decyzji przez każdego z polityków upływa 23 lipca.

W piątek, dzień po upływie ultimatum, Jarosław Kaczyński ogłosił, że "trzydziestu kilku posłów" PiS "zrezygnowało z członkostwa". Politycy związani z Morawieckim utrzymują jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa, lecz są z partii "wyrzucani".